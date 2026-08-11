МИД Таджикистана: два гражданина республики ранены при ударе по Нижнекамску

Два гражданина Таджикистана пострадали при ударе БПЛА по Нижнекамску в Татарстане. Об этом сообщили ТАСС в МИД республики.

«Наше генеральное консульство в Уфе поддерживает постоянный контакт с соответствующими ведомствами Таджикистана и официальными представителями государства пребывания»,— заявили в МИДе. Ведомство подтвердило гибель гражданина страны — 30-летнего мужчины. Его тело доставят в республику не позднее 14 августа.

ВСУ атаковали Нижнекамск беспилотниками утром 10 августа. По данным СКР, под удар попали промышленные и гражданские объекты. Погибли 13 человек, пострадали 78. Пресс-служба главы Татарстана сообщила о погибших иностранцах — гражданах Узбекистана и Таджикистана.

В 12:11 в заголовок и текст новости были внесены изменения после обновления публикации ТАСС. Исправлена информация о пострадавших: изначально агентство написало, что их среди граждан республики нет.