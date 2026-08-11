Правительство сохранило норматив продаж биржевого бензина в 10% до конца года
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал правительственное постановление, согласно которому сниженный норматив по продаже бензина на бирже будет действовать до 31 декабря. Сейчас этот норматив действует до 30 сентября.
Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ
Норматив по продаже топлива — это установленная государством доля от общего объема производства нефтепродуктов, который нефтяники должны продавать через Санкт-Петербургскую международную товарно-сырьевую биржу. Нефтяные компании реализуют бензин на бирже трем основным категориям: независимым сетям АЗС, крупным государственным клиентам и профессиональным трейдерам.
В условиях нехватки топлива крупные коммерческие игроки искусственно завышали оптовые цены, поэтому в июле Петербургская биржа ограничила покупку бензина только конечным потребителям. При этом теперь правительство будет засчитывать в норматив нефтяным компаниям адресные поставки стратегически важным потребителям: РЖД, сельхозпроизводителям, строительным компаниям и организациям, которые доставляют товары и продукты в регионы Крайнего Севера (северный завоз).
Правительство снизило норматив с 15% до 10% в конце июня. Меру приняли, чтобы стабилизировать ситуацию на топливном рынке, нарушенную ударами беспилотников по НПЗ.