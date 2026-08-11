Правительство сохранило норматив продаж биржевого бензина в 10% до конца года

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал правительственное постановление, согласно которому сниженный норматив по продаже бензина на бирже будет действовать до 31 декабря. Сейчас этот норматив действует до 30 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Норматив по продаже топлива — это установленная государством доля от общего объема производства нефтепродуктов, который нефтяники должны продавать через Санкт-Петербургскую международную товарно-сырьевую биржу. Нефтяные компании реализуют бензин на бирже трем основным категориям: независимым сетям АЗС, крупным государственным клиентам и профессиональным трейдерам.

В условиях нехватки топлива крупные коммерческие игроки искусственно завышали оптовые цены, поэтому в июле Петербургская биржа ограничила покупку бензина только конечным потребителям. При этом теперь правительство будет засчитывать в норматив нефтяным компаниям адресные поставки стратегически важным потребителям: РЖД, сельхозпроизводителям, строительным компаниям и организациям, которые доставляют товары и продукты в регионы Крайнего Севера (северный завоз).

Правительство снизило норматив с 15% до 10% в конце июня. Меру приняли, чтобы стабилизировать ситуацию на топливном рынке, нарушенную ударами беспилотников по НПЗ.