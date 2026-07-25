Новак подтвердил планы снизить норматив продаж топлива на бирже до 2%

Как и предполагал «Ъ», правительство обсуждает снижение биржевых продаж топлива с 10% до 2%. О подготовке соответствующих актов сообщил вице-премьер Александр Новак. По его словам, это необходимо для обеспечения топливом приоритетных потребителей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Мера, как уточнил господин Новак, будет действовать на время дефицита. Ее планируют ввести, чтобы в зачет биржевых поставок шли те объемы топлива, «которые ранее поступали на биржу, а сегодня начнут направляться по прямым договорам» по северному завозу и сельхозпроизводителям.

«Это нормально, и это обеспечивает нам как раз именно восстановление рынка и решение тех проблем, которые есть»,— сказал вице-премьер (цитата по «Интерфаксу»). Александр Новак допустил, что необходимые нормативные акты могут быть оформлены уже на следующей неделе.

Норматив по продажам топлива — это минимальный процент от всего сырья, который крупные нефтяные компании должны продавать через Санкт-Петербургскую товарно-сырьевую биржу. С 1 июля по 30 сентября норматив по продажам бензина снижен с 15% до 10%.