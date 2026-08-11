В кузбасских округах зарегистрировано 25 кандидатов в депутаты Госдумы

В Кемеровской области завершена регистрация кандидатов в депутаты Госдумы РФ, выдвинутых в одномандатных округах. Всего за четыре мандата будут бороться 25 претендентов, следует из данных ГАС «Выборы».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Каспришин / Коммерсантъ Фото: Андрей Каспришин / Коммерсантъ

На территории Кузбасса расположены четыре одномандатных округа: Кемеровский №102, Прокопьевский №103, Заводский №104 и Новокузнецкий №105. Все 25 человек выдвинуты политическими партиями. По четыре кандидата — у «Единой России», КПРФ, «Справедливой России», ЛДПР и «Новых людей». Три кандидата — у партии «Яблоко», по одному — у «Зеленых» и «Родины».

Активность непарламентских партий по выдвижению своих представителей в Госдуму РФ в Кемеровской области оказалась заметно ниже, чем в Красноярском крае и Новосибирской области. Как писал «Ъ-Сибирь», в четырех одномандатных округах на территории Красноярского края зарегистрировано в общей сложности 35 кандидатов. В четырех округах в Новосибирской области — 34.

Валерий Лавский