«Россети Новосибирск» направили на модернизацию электросетей около 3,3 млрд рублей

«Россети Новосибирск» продемонстрировали высокую эффективность реализации инвестиционной программы в I полугодии 2026 года. Объем финансирования капитальных вложений в отчетном периоде достиг 3,3 млрд рублей.

Фото: Предоставлено пресс-службой АО «РЭС»

Основным результатом полугодия стало кратное превышение темпов развития электросетевой инфраструктуры. В отчетном периоде компания ввела в эксплуатацию более 400 км линий электропередачи (ЛЭП) и свыше 223 МВА трансформаторной мощности. Это в 2,5 раза превышает уровень аналогичного периода прошлого года. Такая динамика подтверждает, что модернизация электросетевого комплекса является приоритетом для энергетиков и основой развития Новосибирской области.

Среди ключевых инвестпроектов – строительство нового центра питания на юго-востоке региона и реконструкция высоковольтных подстанций в пригороде Новосибирска. Параллельно ведется системная работа по созданию электросетевой инфраструктуры для новых потребителей, обеспечивая растущие потребности экономики региона.

Инвестиционная деятельность «Россети Новосибирск» остается системной и ориентированной на долгосрочную устойчивость энергосистемы. До конца 2026 года компания планирует вложить в модернизацию электросетей региона порядка 6,7 млрд рублей. Эти средства будут направлены на дальнейшее обновление подстанций, строительство новых и реконструкцию действующих участков электросетей, а также развитие инфраструктуры в перспективных районах застройки.

Весь комплекс реализуемых мероприятий в рамках инвестпрограммы сетевой организации позволит обеспечить стабильные параметры качества электроэнергии и повысить надежность электроснабжения потребителей региона. Высокие темпы реализации инвестпроектов особенно актуальны в контексте подготовки электросетей к предстоящей зиме.

Достигнутые показатели – результат слаженной работы специалистов компании, эффективного взаимодействия с органами власти, синхронизации планов по развитию инфраструктуры с бизнессообществом. «Россети Новосибирск» последовательно выполняют обязательства по обеспечению энергетической безопасности региона и созданию условий для устойчивого социальноэкономического развития Новосибирской области.

Акционерное общество «Региональные электрические сети» (АО «РЭС», маркетинговое наименование «Россети Новосибирск») – системообразующее электросетевое предприятие энергосистемы Новосибирской области. Основные виды деятельности: передача и распределение электрической энергии; оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям. Сайт www.eseti.ru «Россети» в MAКС (https://max.ru/rosseti_official) «Россети Новосибирск» в MAКС (https://max.ru/rosseti_novosibirsk)

АО «РЭС»