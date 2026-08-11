В Подмосковье подростка задержали за поджог АЗС после переписки с девушкой

В Электростали 15-летний подросток поджег заправочную колонку на АЗС по указанию неизвестных. Молодой человек задержан и допрошен, сообщила пресс-служба МВД.

Пожар произошел на одной из АЗС на Фрязевском шоссе, дата ЧП не уточняется. Огонь потушили сотрудники автозаправки. Причастного к поджогу юношу доставили в территориальный отдел полиции.

На допросе молодой человек рассказал, что переписывался с девушкой в мессенджере. Он отправил ей геолокацию для предполагаемой встречи. На связь с ним вышел неизвестный мужчина якобы из ВСУ. Он пригрозил, что данные геолокации будут использованы для ударов по территории России. После с подростком связывались якобы представители правоохранительных и налоговых органов.

«Злоумышленники внушили юноше, что одна из городских АЗС принадлежит террористам, а денежные средства с ее доходов идут на нужды ВСУ,— указано в пресс-релизе МВД (есть у «Ъ»). — Угрожая уголовным преследованием, неизвестные вынудили молодого человека совершить поджог этой АЗС». Возбуждено уголовное дело по статье о теракте (ч. 2 ст. 205 УК РФ).

По всей России зарегистрированы десятки случаев поджогов АЗС, к которым россиян часто склоняют мошенники. В начале июля в Подмосковье задержали 16-летнюю девушку после поджога заправки. В том же месяце за аналогичное преступление подросток стал фигурантом дела о теракте в Санкт-Петербурге.

В конце июля СКР сообщил об уголовных делах из-за массового вовлечения молодых россиян в диверсионно-террористическую деятельность с помощью чат-бота «Дайвинчик/Leo» в Telegram. Основателю мессенджера Павлу Дурову ФСБ предъявила обвинение по делу о содействии террористической деятельности.