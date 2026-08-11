Склады Wildberries эвакуировали в Воронежской области

Составлено ИИ-Ассистентъ

Эвакуация логистических центров Wildberries в Воронежской области является частью серии подобных инцидентов, произошедших в июле и августе 2026 года, зачастую связанных с атаками беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Например, 10 августа был эвакуирован сортировочный центр Wildberries в Нижнекамске из-за атаки БПЛА, хотя позже он возобновил работу. Ранее, 29 июля, эвакуировали логистический объект компании в Рязани по требованиям безопасности.

В июле 2026 года атакам БПЛА подверглись пять складских объектов Wildberries общей площадью 802 тыс. кв. м, что составляет 14,3% всей логистической инфраструктуры компании. Среди них были комплексы в подмосковных Коледино и Электростали, Котовске Тамбовской области, Краснодаре и Невинномысске Ставропольского края. Из-за этих атак 8% логистических мощностей временно приостановили работу, что может привести к увеличению сроков доставки и повлиять на распределение товарных запасов.