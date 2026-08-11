Минобороны России: средства ПВО за ночь сбили 396 беспилотников ВСУ

Cредства ПВО в течение ночи перехватили 396 беспилотников ВСУ над российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Дроны сбивали над Оренбургской, Белгородской, Брянской, Курской областями, также — над территориями Крыма, Владимирской, Воронежской, Калужской, Орловской, Тамбовской, Липецкой, Тульской, Ростовской, Рязанской областей. Также силы ПВО перехватывали БПЛА над Московским регионом. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с вечера понедельника в сторону столицы летели 237 БПЛА.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что в Новоусманском районе после падения БПЛА загорелись два склада.