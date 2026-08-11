Собянин: с вечера понедельника в сторону Московского региона летели 237 БПЛА

В период с 20:30 мск 10 августа до 8:30 11 августа в сторону Московского региона летели 237 БПЛА, сообщил столичный мэр Сергей Собянин. По его словам, большая часть дронов была сбита силами ПВО на дальних подступах.

Как уточнил мэр, 13 беспилотников уничтожены на подлете к Москве. Информации о пострадавших или разрушениях нет. Ночью аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский принимали и отправляли рейсы по согласованию, сейчас все ограничения уже сняты.