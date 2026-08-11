Минобороны России сообщило об ударе по предприятиям ВПК в Киеве и Запорожье

Российские вооруженные силы ночью нанесли групповой удар по предприятиям военной промышленности и транспортно-логистическим центрам в Киеве и Запорожье, сообщило Минобороны РФ. Объекты атаковали высокоточным оружием наземного базирования, уточнили в ведомстве.

Минобороны России регулярно отчитывается об ударах по военным предприятиям Украины. 5 августа российская армия нанесла удар по транспортно-логистическим и распределительным центрам в Киеве и Киевской области, 8 августа были атакованы склад горюче-смазочных материалов и предприятие ВПК в Киеве.