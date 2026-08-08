Минобороны сообщило об ударе по предприятию ВПК и складу в Киеве

Вооруженные силы России ночью нанесли групповой удар по складу горюче-смазочных материалов в Киеве. Также было поражено предприятие военной промышленности, сообщило Минобороны РФ.

По данным российского ведомства, удару подвергся склад ООО «Грандтерминал», которое обеспечивает поставки нефтепродуктов для ВСУ с линейной производственно-диспетчерской станции «Новоград-Волынский». Пораженное промпредприятие «Киев-111» производило комплектующие и боевые части для крылатых ракет наземного базирования FP-5 «Фламинго», утверждают в Минобороны РФ.

Групповой удар по целям в Киеве нанесен высокоточным оружием наземного базирования. Помимо этого российская армия поразила два сухогруза в районе Одессы, перевозившие вооружение и военное имущество в порты Украины.

Минобороны России регулярно сообщает об ударах по военным предприятиям и портам Украины. Накануне вечером вооруженные силы нанесли удары высокоточным оружием и беспилотниками по морской инфраструктуре Украины.