В Комсомольске-на-Амуре загорелся НПЗ

На нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Комсомольске-на-Амуре произошел пожар. Возгорание уже потушили, пострадавших нет, сообщили ТАСС в пресс-службе предприятия.

Пожар случился «на вспомогательном оборудовании» НПЗ, причина не уточняется. Создана комиссия для выяснения обстоятельств ЧП. «Работа завода не прекращалась. Выпуск топлива осуществляется в полном объеме»,— добавили в пресс-службе.

Минобороны РФ об атаках БПЛА на Хабаровский край не сообщало. 8 августа из-за падения обломков БПЛА произошел пожар на Ильском НПЗ, пострадали пять человек.