На Ильском НПЗ потушили пожар после атаки БПЛА

На Ильском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) потушен пожар, возникший из-за падения обломков БПЛА. Число пострадавших выросло до шести человек, сообщил глава Северского района Краснодарского края Алексей Чеверев.

Пожар произошел после атаки беспилотников сегодня ночью. Площадь возгорания власти не уточняли. Изначально сообщалось о пяти пострадавших, подробности об их состоянии не приводятся.

Ильский НПЗ входит в список крупнейших НПЗ юга России. Предприятие включает шесть технологических установок, способных перерабатывать до 6,6 млн тонн нефти ежегодно. В предыдущий раз завод был атакован 10 июля, что также привело к пожару.