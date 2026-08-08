На Ильском НПЗ потушили пожар после атаки БПЛА
На Ильском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) потушен пожар, возникший из-за падения обломков БПЛА. Число пострадавших выросло до шести человек, сообщил глава Северского района Краснодарского края Алексей Чеверев.
Пожар произошел после атаки беспилотников сегодня ночью. Площадь возгорания власти не уточняли. Изначально сообщалось о пяти пострадавших, подробности об их состоянии не приводятся.
Ильский НПЗ входит в список крупнейших НПЗ юга России. Предприятие включает шесть технологических установок, способных перерабатывать до 6,6 млн тонн нефти ежегодно. В предыдущий раз завод был атакован 10 июля, что также привело к пожару.
Ильский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Краснодарском крае ранее уже подвергался атакам беспилотников. Так, 2 июня 2026 года на Ильском НПЗ произошло возгорание после атаки беспилотников, которое было ликвидировано спустя почти восемь часов.
10 июля 2026 года на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода также произошло возгорание после атаки беспилотников, о чем сообщал глава Северского района Алексей Чеверев. Тогда фрагменты сбитых дронов были обнаружены и во дворе частного дома в станице Северской.