На Ильском НПЗ произошел пожар из-за атаки БПЛА

Из-за падения обломков БПЛА на Ильском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) произошел пожар. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

По предварительной информации, при атаке на объект пострадали пять человек. Масштабы возгорания в ведомстве не уточнили.

Ильский НПЗ входит в список крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий юга России. Предприятие включает шесть технологических установок, способных перерабатывать до 6,6 млн тонн нефти ежегодно. В последний раз объект атаковали 10 июля, до этого — в начале июня. Тогда на объекте тоже вспыхивали пожары.