Вице-премьер Тувы Алексей Сазан-оол назначен министром образования

Заместитель председателя правительства Тувы Алексей Сазан-оол стал одновременно министром образования республики. Сообщение о кадровом решении главы региона Владислава Ховалыга размещено на официальном сайте Тувы.

«В новом качестве Сазан-оол будет курировать исключительно отрасль образования, где, по словам главы республики, накопилось множество сложных вопросов, в частности по приведению системы оплаты труда педагогических работников в соответствие с федеральными требованиями»,— говорится в сообщении о задачах, поставленных перед новым министром. При этом направления спорта и молодежной политики Алексей Сазан-оол передает другим вице-премьерам — Орлану Сарыглару и Артына Бузур-оолу.

О назначении господина Сазан-оола заместителем председателя правительства было объявлено в сентябре 2025 года. Тогда указывалось, что он будет курировать образование, спорт и молодежную политику. И. о. министра образования республики с октября прошлого года и до последнего времени работал Орлан Саян.

Валерий Лавский