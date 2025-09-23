В Туве назначен и. о. вице-премьера в сфере образования и спорта

Алексей Сазан-оол назначен и. о. вице-премьера Республики Тыва. О кадровом решении сообщил официальный портал региона.

Согласно сообщению, в 2023-2025 годы господин Сазан-оол занимал должность главы-председателя хурала представителей Чеди-Хольского района. С февраля 2025-го он работал председателем администрации Тандинского района.

В правительстве Тувы Алексей Сазан-оол будет курировать образование, спорт и молодежную политику. Ранее эти сферы находились в компетенции вице-премьера Орлана Сарыглара. В его ведении остаются здравоохранение, вопросы труда и занятости, а также культура.

Валерий Лавский