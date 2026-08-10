Трамп потребовал от властей Ирана компенсаций за жертвы во время боевых действий
Президент США Дональд Трамп заявил, что будет добиваться от властей Ирана компенсаций за гибель «всех людей, которых они убили и тяжело ранили» во время боевых действий за последние годы.
Президент США Дональд Трамп
Фото: Elizabeth Frantz / Reuters
Иран потребовал от США выплат за ущерб, нанесенный стране за последние пять месяцев, сообщил Дональд Трамп. По его словам, иранские переговорщики никогда не упоминали это на встречах. «Но это интересная идея, потому что теперь я точно так же требую компенсации от Ирана за всех людей, которых они убили и тяжело ранили своими бомбами во многих конфликтах, которыми они прославились»,— написал господин Трамп в соцсети Truth Social.
В сообщении речь идет обо всех вооруженных конфликтах Ирана, начиная с тех, которые курировал Касем Сулеймани. Он возглавлял подразделение сил специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции с 1997 по 2020 год. США также ожидают компенсаций за гибель иранских протестующих за последние 50 лет, добавил Дональд Трамп. «Я поручил своим представителям твердо придерживаться этого во время любых будущих переговоров»,— отметил он.
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявлял, что страна ожидает от США компенсаций за нарушение мирного соглашения, заключенного в июне. Он назвал это условием открытия Ормузского пролива.
О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Ормуз освободят под залог».
Заявления президента США Дональда Трампа о компенсациях со стороны Ирана сделаны на фоне текущих переговоров между Вашингтоном и Тегераном, которые начались 3 августа 2026 года. США считают эти переговоры последним шансом для Ирана заключить сделку по мирному урегулированию, при этом Дональд Трамп угрожает Ирану уничтожением электростанций и мостов, если Тегеран не сядет за стол переговоров. Он также заявляет, что его устроит либо сделка с Ираном, либо его полная капитуляция.
Американский президент в марте 2026 года выдвинул ультиматум Ирану, требуя разблокировать Ормузский пролив в течение 48 часов, угрожая в противном случае уничтожить электростанции страны. С 28 февраля 2026 года США и Израиль начали военную операцию против Ирана, что ограничило судоходство в Ормузском проливе и затронуло объекты нефтяной промышленности Ближнего Востока. Ранее, 13 апреля 2026 года, США начали блокаду Ормузского пролива, на что Корпус стражей исламской революции (КСИР) ответил собственной блокадой.
Гибель командующего спецподразделением «Аль-Кудс» Касема Сулеймани 3 января 2020 года стала одним из ключевых моментов в отношениях США и Ирана. В результате авиаудара ВВС США под Багдадом, который был нанесен по личному распоряжению Дональда Трампа, погибли 12 человек, включая Сулеймани. Иран назвал это актом международного терроризма и пообещал сокрушительный ответ, а президент Ирана Эбрахим Раиси в 2022 году требовал осудить Дональда Трампа и Майкла Помпео за убийство Сулеймани.