Трамп потребовал от властей Ирана компенсаций за жертвы во время боевых действий

Президент США Дональд Трамп заявил, что будет добиваться от властей Ирана компенсаций за гибель «всех людей, которых они убили и тяжело ранили» во время боевых действий за последние годы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters Президент США Дональд Трамп

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Иран потребовал от США выплат за ущерб, нанесенный стране за последние пять месяцев, сообщил Дональд Трамп. По его словам, иранские переговорщики никогда не упоминали это на встречах. «Но это интересная идея, потому что теперь я точно так же требую компенсации от Ирана за всех людей, которых они убили и тяжело ранили своими бомбами во многих конфликтах, которыми они прославились»,— написал господин Трамп в соцсети Truth Social.

В сообщении речь идет обо всех вооруженных конфликтах Ирана, начиная с тех, которые курировал Касем Сулеймани. Он возглавлял подразделение сил специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции с 1997 по 2020 год. США также ожидают компенсаций за гибель иранских протестующих за последние 50 лет, добавил Дональд Трамп. «Я поручил своим представителям твердо придерживаться этого во время любых будущих переговоров»,— отметил он.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявлял, что страна ожидает от США компенсаций за нарушение мирного соглашения, заключенного в июне. Он назвал это условием открытия Ормузского пролива.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Ормуз освободят под залог».