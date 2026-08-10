Путин встретился с главой Бурятии

Президент России Владимир Путин провел переговоры с главой Бурятии Алексеем Цыденовым. Встреча состоялась во время рабочей поездки главы государства в Улан-Удэ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Слева направо: глава Республики Бурятия Алексей Цыденов, президент России Владимир Путин и полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ Слева направо: глава Республики Бурятия Алексей Цыденов, президент России Владимир Путин и полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Владимир Путин прибыл в Бурятию сегодня днем. Президент уже поучаствовал в запуске Ермаковского горно-обогатительного комбината и встретился с урбанистами, которые занимаются развитием городов Дальнего Востока.

В прошлый раз господа Путин и Цыденов общались в Кремле в апреле 2025 года. Тогда президент и глава республики обсуждали социально-экономическое развитие Бурятии, помощь участникам СВО и их семьям, а также экологическую обстановку.