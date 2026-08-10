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Путин рассказал о своем удивлении во время первой поездки за пределы Ленинграда

Владимир Путин признался, что «онемел от удивления», когда впервые в юности выехал за пределы Ленинграда и увидел хаотичную застройку другого крупного города. Об этом президент рассказал на встрече в Улан-Удэ с урбанистами, которые занимаются развитием городов Дальнего Востока.

Фото: пресс-служба президента РФ

Фото: пресс-служба президента РФ

«Помню, как поехал на соревнования подростком. Не буду называть город... А до этого почти не выезжал из Ленинграда. Вот я приехал в этот город большой. Вышел на привокзальную площадь и онемел! — рассказал господин Путин (цитата по пресс-службе Кремля). — Вроде зданий много, а города-то нет. Просто какая-то застройка более-менее хаотичная».

Президент признался, что до этого «не мог себе представить, что есть такие города». Он вспомнил свое детство в центре Ленинграда и отметил, что красивая застройка города формирует «образ мысли человека... даже его определенный культурный код».

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