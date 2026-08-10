Президент России Владимир Путин дал старт работе Ермаковского горно-обогатительного комбината в Бурятии. Церемония состоялась по видеосвязи из холла Бурятского госуниверситета.

Стратегическое Ермаковское флюорит-бериллиевое месторождение располагается в Кижингинском районе, к востоку от Улан-Удэ. Его продукция важна для авиационной, космической, лазерной и атомной техники России.

Ожидаемая мощность рудопереработки должна составить 30 тыс. т. Проект планируют полностью завершить к 2028 году. С начала освоения месторождения в него вложили 6,36 млрд руб. Суммарный объем инвестиций по проекту оценивается в 14,95 млрд руб. Ермаковское относится к числу крупнейших месторождений бериллия в мире.