Путин дал старт работе Ермаковского горно-обогатительного комбината в Бурятии
Президент России Владимир Путин дал старт работе Ермаковского горно-обогатительного комбината в Бурятии. Церемония состоялась по видеосвязи из холла Бурятского госуниверситета.
Стратегическое Ермаковское флюорит-бериллиевое месторождение располагается в Кижингинском районе, к востоку от Улан-Удэ. Его продукция важна для авиационной, космической, лазерной и атомной техники России.
Ожидаемая мощность рудопереработки должна составить 30 тыс. т. Проект планируют полностью завершить к 2028 году. С начала освоения месторождения в него вложили 6,36 млрд руб. Суммарный объем инвестиций по проекту оценивается в 14,95 млрд руб. Ермаковское относится к числу крупнейших месторождений бериллия в мире.
10 августа 2026 года президент России Владимир Путин прибыл в Улан-Удэ, где, помимо участия в запуске Ермаковского горно-обогатительного комбината, провел заседание президиума Госсовета РФ по вопросам развития общественного транспорта. В рамках этой же поездки Владимир Путин призвал прекратить депопуляцию некоторых российских субъектов, подчеркнув, что для такой огромной страны, как Россия, это недопустимо. Он акцентировал внимание на необходимости найти оптимальное решение для использования современных технологий, интернета и искусственного интеллекта для развития городов Дальнего Востока.
В июле 2025 года Владимир Путин участвовал в торжественном запуске нового цеха машиностроительной продукции в Магнитогорске, где инвестиции в проект составили 6,5 млрд руб. Этот цех ориентирован на выпуск отечественной машиностроительной продукции для металлургии, горнодобывающей промышленности и подъемно-транспортного оборудования. Ранее, в ноябре 2023 года, Владимир Путин заявил о заинтересованности России в совместных с Таджикистаном геологоразведочных работах по поиску урана, лития и других металлов редкой и редкоземельной группы, видя хорошие перспективы сотрудничества в горнодобывающей отрасли.