Балицкий заявил о стабильной обстановке на трассе «Новороссия»
Обстановку на федеральной трассе Р-280 «Новороссия», которая соединяет Ростов-на-Дону с Симферополем через новые регионы, удалось стабилизировать. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
«Продолжаем делать все возможное, чтобы обеспечить безопасность гражданского транспорта. Ситуация улучшилась, но призываю водителей сохранять бдительность и соблюдать меры безопасности»,— добавил господин Балицкий в Telegram.
ВСУ атаковали трассу «Новороссия» с конца мая. Удары привели к дефициту топлива на полуострове. В конце июля Евгений Балицкий сообщал президенту Владимиру Путину о взятии российскими войсками контроля над маршрутом. В начале августа вице-премьер Марат Хуснуллин отмечал, что движение по трассе «более-менее восстановилось».
В конце мая 2026 года губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщал, что ВСУ сбрасывают мины над трассой «Новороссия» в районе Бердянского муниципального округа и призывал жителей ограничить поездки. На фоне атак на трассу «Новороссия» с середины мая 2026 года в Крыму начал наблюдаться дефицит топлива, что привело к ограничению его продажи на АЗС полуострова.
Власти Херсонской области 1 июня 2026 года сообщали об атаке БПЛА на трассу Р-280 «Новороссия», а губернатор Владимир Сальдо заявлял, что трассы в Новороссии продолжат работать, несмотря на угрозу беспилотников, а пассажирское и грузовое сообщение будет обеспечено. Он также отметил, что российские войска установили постоянный визуальный контроль за трассой Р-280 «Новороссия» в Херсонской области, а операторы БПЛА ведут постоянное боевое патрулирование, уничтожая дроны противника.