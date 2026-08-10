Балицкий заявил о стабильной обстановке на трассе «Новороссия»

Обстановку на федеральной трассе Р-280 «Новороссия», которая соединяет Ростов-на-Дону с Симферополем через новые регионы, удалось стабилизировать. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

«Продолжаем делать все возможное, чтобы обеспечить безопасность гражданского транспорта. Ситуация улучшилась, но призываю водителей сохранять бдительность и соблюдать меры безопасности»,— добавил господин Балицкий в Telegram.

ВСУ атаковали трассу «Новороссия» с конца мая. Удары привели к дефициту топлива на полуострове. В конце июля Евгений Балицкий сообщал президенту Владимиру Путину о взятии российскими войсками контроля над маршрутом. В начале августа вице-премьер Марат Хуснуллин отмечал, что движение по трассе «более-менее восстановилось».