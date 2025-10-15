Минфин ожидает пополнения ФНБ по итогам года на 78 млрд рублей

В Минфине ожидают, что Фонд национального благосостояния (ФНБ) пополнится на 78 млрд руб. в начале 2026 года. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов.

«Это произойдет, по нашим правилам, в начале следующего года»,— сказал Антон Силуанов на пленарном заседании Госдумы (цитата по «РИА Новости»). Он отметил, что общий объем средств фонда на конец этого года составит 13,6 трлн руб.

Глава Минфина также подчеркнул важность функционирования ФНБ. По его словам, в случае изменения внешних цен на энергоресурсы его используют как резерв безопасности бюджета. Кроме того, фонд применяют для технологического и инфраструктурного развития.