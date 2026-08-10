В Санкт-Петербурге продлят запрет на работу мигрантов в такси и доставке

Власти Санкт-Петербурга намерены продлить до конца 2027 года запрет устраиваться в такси и сервисы доставки мигрантам, работающим по патенту. Комитет по труду и занятости населения Петербурга направил проект постановления на антикоррупционную экспертизу.

Запрет вступил в силу в 2025 году и был рассчитан до конца 2026-го. Власти объясняли меру повышением качества курьерских услуг и борьбой с теневой занятостью. Региональное управление МВД предлагало распространить запрет на работу в розничной и оптовой торговле.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в мае заявлял, что запрет привел к снижению преступности среди иностранных граждан на 28,3%. Число преступлений против самих иностранцев сократилось почти на треть после изменения законодательства, отмечал господин Беглов.