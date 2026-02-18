В Петербурге предложили запретить мигрантам работать в торговых сетях

Руководство ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области предложило запретить трудоустройство иностранных граждан на объекты розничной и оптовой торговли. С инициативой на заседании городского заксобрания выступил глава управления Роман Плугин, передает «Ъ Северо-Запад».

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Глава ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Роман Плугин

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Поводом для обсуждения стала смерть 24-летнего посетителя супермаркета «Перекресток» в ТРК «Сити Молл». В убийстве мужчины обвиняют сотрудников торговой точки. Вопрос о последствиях инцидента задал депутат от ЛДПР Павел Иткин, отметив, что фракция выступает за запрет для иностранцев на любую деятельность, связанную с задержанием или применением силы.

Господин Плугин назвал произошедшее «в высшей степени негодяйской» ситуацией и заявил о намерении добиваться расширения ограничений. «Но бизнес маскирует мигрантов под кладовщиков, разносчиков и так далее. В связи с этим мы хотим выйти с ходатайством запретить принимать мигрантов на объекты розничной и оптовой торговли. Мы изучили — для экономики это не будет ударом»,— сказал он. По его данным, в 2025 году на таких объектах по патентам работали около 5 тыс. иностранцев. Он также сообщил, что с ноября полиция проводит рейды в сфере курьерской доставки и такси, где введены ограничения на работу мигрантов.

Конфликт в «Сити Молле» произошел 21 января после того, как посетителя заподозрили в краже. В ходе потасовки мужчина применил аэрозольное устройство, после чего, по версии следствия, охранники использовали силу и удушающие приемы. Пострадавший скончался в больнице. Судебно-медицинская экспертиза установила, что молодой человек умер от механической асфиксии. Изначально СКР возбудил дело о причинении смерти по неосторожности, однако позже его переквалифицировали по статье об убийстве, совершенном группой лиц. Один из фигурантов объявлен в розыск, трое — задержаны.