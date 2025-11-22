В Петербурге вступил в силу запрет на работу мигрантов-курьеров

В Санкт-Петербурге вступили в силу новые ограничения в отношении мигрантов — с 22 ноября работающие по патенту иностранцы больше не могут работать в службах доставки. Участники рынка сообщили, что новый запрет повлек за собой рост стоимости услуг.

Постановление об ограничении работы мигрантов в сфере доставки в августе подписал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Пресс-служба главы региона утверждала, что меры направлены на борьбу с теневой занятостью и повышение качества курьерских услуг.

Как пишет «Фонтанка», в первый день действия запрета стоимость доставки в некоторых районах Санкт-Петербурга выросла более чем на 40%. Так, например, минимальная цена заказа из «Самоката» при доставке на Дунайский проспект выросла с 440 руб. до 750 руб. В некоторых районах города стоимость доставки изменилась примерно на 2-4%, уточняет издание.

«Мы ожидаем, что кратно растущий спрос на доставку и снижение количества доступных курьеров негативно повлияют на доступность услуги доставки продуктов и товаров для жителей города: ее стоимость может вырасти, а время доставки — увеличиться»,— сообщила пресс-служба «Яндекс Доставки» 78.ru. Там уточнили, что часть курьеров, которые больше не могут работать в сфере доставки, могут перейти на позиции кладовщиков или сборщиков заказов.