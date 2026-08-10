МИД России пообещал возмездие за атаки ВСУ на Белгород и Нижнекамск

Все причастные к ударам по Белгороду и Нижнекамску понесут суровое наказание или получат военное возмездие. Это следует из заявления на сайте МИД России.

«Следственный комитет России возбудил уголовные дела о терактах. Ежедневные злодеяния киевского режима продолжаются в отношении мирного населения других регионов России, приводя к жертвам, в том числе среди детей, женщин и пожилых людей»,— указали в ведомстве.

МИД России призвал представителей мирового сообщества, профильные международные структуры и независимые СМИ дать жесткую оценку действиям Украины. Молчание будет рассматриваться как соучастие и поощрение новых атак на мирное российское население.

Утром 10 августа ВСУ атаковали производственные и гражданские объекты в Нижнекамске. По последним данным, при ударе погибли 13 человек, включая ребенка. Еще 75 человек пострадали, 21 из них доставили в больницу.

В ночь на 9 августа дроны ВСУ ударили по жилому сектору в Белгороде. При атаке погибли шесть мирных жителей, пострадали 27 человек. В разной степени повреждены почти три десятка многоэтажек, а также административные и коммерческие здания.