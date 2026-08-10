Лантратова потребует от международных инстанций оценить атаку ВСУ в Нижнекамске

Аппарат уполномоченного по правам человека в России направит в международные инстанции запрос, в котором потребует оценить атаку БПЛА в Нижнекамске 10 августа. Об этом сообщила российский омбудсмен Яна Лантратова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

По словам госпожи Лантратовой, она находится на связи с коллегой из Татарстана Сарией Сабурской. «Готовы оказать всю необходимую помощь пострадавшим во взаимодействии с другими ведомствами»,— заверила омбудсмен в комментарии «РИА Новости».

Сегодня утром ВСУ атаковали производственные и гражданские объекты в Нижнекамске. По последним данным, при ударе погибли 13 человек, включая ребенка. Еще 75 человек пострадали, 21 из них доставили в больницу. СКР возбудил дело о теракте. Семьям погибших пообещали выплаты в 2 млн руб., пострадавшим — от 300 до 600 тыс. руб.