Парк в Медвенке Курской области благоустроит местный подрядчик за 72 млн

Определен подрядчик для второго этапа благоустройства парка «Советский сад» в поселке Медвенка Медвенского района Курской области. Администрация поселка заключила контракт с курским ООО «Управление капитального строительства». Компания стала единственным участником конкурса и снизила начальную цену соглашения с 71,73 млн до 71,68 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

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В рамках второго этапа благоустройства подрядчику предстоит до 1 ноября освоить 12,2 тыс. кв. м, где необходимо создать пять функциональных зон: спортивную — с многофункциональной площадкой для командных игр, сектором уличных тренажеров, волейбольной площадкой и велодорожками; детскую — с игровыми комплексами, каруселями, качелями и песочницами; а также набережную, пляж с шезлонгами, спасательным постом и раздевалками и смотровую площадку с амфитеатром. «УКС» также предстоит уложить деревянный настил, резиновую плитку и песчаное покрытие по территории парка, смонтировать металлическое ограждение сцены протяженностью 73 м и установить систему наружного освещения — 60 светильников и шесть консольных моделей.

По данным Ruspofile, ООО «Управление капитального строительства» зарегистрировано в Курске в апреле 2009 года. Компания специализируется на строительстве жилых и нежилых зданий. Уставный капитал составляет 1 млн руб. Генеральным директором и единственным учредителем является Артем Шеханин. Выручка компании в 2025 году составила 204 млн, чистая прибыль — 11 млн руб.

В августе прошлого года «Ъ-Черноземье» сообщал, что Медвенка вошла в число четырех победителей от Курской области во Всероссийском конкурсе проектов благоустройства малых городов и исторических поселений. Денежный грант на второй этап реконструкции парка «Советский сад» составил 68,8 млн рублей.

Согласно информации с портала госзакупок, контракт на первый этап благоустройства получило курское ООО «Спецрегионгарант» Романа Сергеева. Соглашение с подрядчиком администрация Медвенки подписала в июне 2025 года по начальной цене 66,4 млн руб. Стоимость выполненных работ составила 66,1 млн, хотя фактически перечислили 66,2 млн руб. Все обязательства компания закрыла 16 декабря.

У «Спецрегионгаранта» репутация проблемного подрядчика. В сентябре глава региона Александр Хинштейн жестко отчитал компанию за регулярные срывы сроков, пригрозив руководителю, что тот будет «работать за еду». Причиной послужил капитальный ремонт средней школы в поселке Прямицыно Октябрьского района — объект так и не сдали вовремя.

Кабира Гасанова