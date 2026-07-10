На благоустройство парка «Советский сад» в Курской области направят еще 72 млн

Администрация поселка Медвенка Медвенского района Курской области ищет подрядчика для второго этапа благоустройства парка «Советский сад». Начальная цена контракта — 71,7 млн руб. Это следует из аукционной документации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Проект благоустройства парка «Советский сад» в поселке Медвенка Курской области

Фото: Telegram-канал губернатора Курской области Александра Хинштейна Проект благоустройства парка «Советский сад» в поселке Медвенка Курской области

Фото: Telegram-канал губернатора Курской области Александра Хинштейна

Источник финансирования — областной и местный бюджеты. Гарантийный срок — пять лет.

Общая площадь парка составляет 79 тыс. кв. м. В рамках второго этапа благоустройства подрядчику предстоит до 1 ноября освоить 12,2 тыс. кв. м. На участке необходимо создать пять функциональных зон. В спортивной требуется установить многофункциональную площадку для командных игр, сектор с уличными тренажерами, отдельную волейбольную площадку и велодорожки. В детской зоне нужно разместить игровые комплексы, карусели, качели и песочницы. Также необходимо обустроить набережную, пляж с шезлонгами, спасательным постом, раздевалками и смотровую площадку с амфитеатром.

Общестроительные работы также включают устройство деревянного настила, резиновой плитки, песчаного покрытия и металлического ограждения сцены (73 м). Дополнительно требуется смонтировать наружное освещение — 60 светильников и шесть консольных моделей.

Заявки на аукцион принимаются до 28 июля, итоги подведут 31-го.

В августе прошлого года «Ъ-Черноземье» сообщал, что Медвенка стала одним из четырех победителей от Курской области во Всероссийском конкурсе лучших проектов благоустройства малых городов и исторических поселений. На второй этап восстановления парка «Советский сад» поселок получил 68,8 млн руб.

По данным портала госзакупок, подрядчиком первого этапа благоустройства выступило курское ООО «Спецрегионгарант» Романа Сергеева. Администрация Медвенки заключила с компанией контракт в июне 2025 года по начальной цене 66,4 млн руб. Стоимость выполненных работ составила 66,1 млн руб., фактически оплачено 66,2 млн руб. Обязательства по контракту исполнены 16 декабря.

«Спецрегионгарант» считается проблемным подрядчиком. В сентябре губернатор Александр Хинштейн жестко раскритиковал компанию, пригрозив ее владельцу, что тот будет «работать за еду» из-за системных срывов контрактов. Поводом стал невыполненный в срок капитальный ремонт средней школы в поселке Прямицыно Октябрьского района.

Кабира Гасанова