336 млн руб. выиграли курские Железногорск, Курчатов, Обоянь и Медвенка

Во Всероссийском конкурсе лучших проектов благоустройства малых городов и исторических поселений победили четыре заявки из Курской области: регион получит 336 млн руб. на преображение городов Железногорск, Курчатов, Обоянь и поселка городского типа Медвенка. Об этом сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора Александр Хинштейн.

Фото: пресс-служба В Курчатове за 91,8 млн руб. благоустроят набережную залива «Голубой Лог».

Фото: пресс-служба

В Железногорске предполагается за 99,5 млн руб. проложить на улице Ленина «Аллею поколений 2.0» с велодорожками, тренажерами, игровыми полями и зонами отдыха.

В Курчатове за 91,8 млн руб. благоустроят набережную залива «Голубой Лог», где должны появиться новые пешеходные маршруты и условия для занятий парусным спортом.

В Обояни на берегу реки Псел за 76,5 млн руб. оборудуют пляж, спортивные зоны, детские площадки.

В Медвенке 68,8 млн руб. потратят на второй этап восстановления исторического парка «Советский сад». Планируется создать набережную, амфитеатр, спортивные и детские зоны.

Белгородские города получили по итогам того же конкурса около 500 млн руб.

Юрий Голубь