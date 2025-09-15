Хинштейн предупредил курского подрядчика школы, что он будет «работать за еду»

Врио губернатора Александр Хинштейн во время еженедельного совещания выразил недовольство работой подрядчика ООО «Спецрегионгарант», ведущего ремонт Ленинской школы в поселке Прямицыно Октябрьского района, и благоустройством территории, прилегающей к ТЦ «Куряночка» в Курске.

И. о. мэра Курска Сергей Котляров отметил, что работы по благоустройству территории ТЦ «Куряночка» выполнены на 32%, подрядчик обещает завершить работу в срок. Врио зампреда правительства Курской области Оксана Крутько отметила, что при выполнении капремонта Ленинской школы существует риск срывов срока. По ее словам, подрядчику давали неделю для ускорения темпов работ, однако этого не произошло.

Господин Хинштейн пояснил, что при содействии АО «Корпорация развития Курской области» и лично бывшего врио гендиректора Александра Бережного ООО «Спецрегионгарант» получило кредит на сумму 52 млн руб. по ставке 0,1%. Сроки возврата по договорам займов истекли, однако подрядчик возвратил лишь 10 млн руб., при этом на 42 млн сформировалась просроченная задолженность.

«Я не перестаю удивляться и поражаться чувству безнаказанности. Что касается действия Бережного, им будет дана соответствующая правовая оценка, со своей стороны мы сделаем все, чтобы уголовное дело было возбуждено в рамках наших полномочий. А что касается "Спецрегионгаранта" и гражданина Сергеева [руководитель и владелец компании], то у меня все больше возникает предчувствие, что ему самому предстоит заниматься работами, но бесплатно. Вы не просто с огнем играете, я вам ответственно говорю, для вас лично все это закончится очень плохо. Вы будете работать бесплатно за еду. Если я в ближайшие дни не увижу увеличение людей на "Куряночке" и мне не доложат об изменении ситуации с Ленинской школой, третьего предупреждения не будет»,— заявил господин Хинштейн.

По данным Rusprofile, ООО «Спецрегионгарант» зарегистрировано в 2021 году в Курске. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 100 тыс. руб. Единственным владельцем является гендиректор Роман Сергеев. Выручка в 2024 году составила 155,5 млн руб., чистая прибыль — 11,5 млн руб. Компания в 2025 году получила три госзаказа: на капремонт МКОУ «Ленинская средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов» (112,1 млн руб.), благоустройство территории, прилегающей к ТЦ «Куряночка» (40,5 млн руб.) и благоустройство общественной территории парк «Советский сад», расположенный в поселке городского типа Медвенка (66,4 млн руб.). Все объекты должны быть завершены в 2025 году, в первом контракте указан срок выполнения работ до 21 ноября, во втором — до 30 октября, по третьему — до 1 ноября.

В середине июля Александр Бережной покинул пост временного исполняющего обязанности генерального директора АО «Корпорация развития Курской области». Врио губернатора Александр Хинштейн отмечал, что будет проверена законность действий господина Бережного в связи с тем, что корпорация без согласования с региональными властями, которые владеют 100%-м пакетом акций, обжаловали решение суда, отменившего часть решений прошлого руководства Курской области по строительству фортификационных нарушений.

