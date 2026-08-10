Река Висла обмелела до рекордного уровня

Уровень воды в Висле, самой длинной реке Польши, упал в Варшаве и на некоторых других участках русла до рекордно низкого уровня. Об этом сообщает TVP World со ссылкой на национальный институт метеорологии и водного хозяйства IMGW. Уровень воды в Варшаве зафиксирован на отметке 102 см. По всей стране уже действуют предупреждения о гидрологической засухе.

Государственная энергетическая компания Enea снизила генерацию на своих угольных электростанциях в городах Козенице и Поланец. Обе станции зависят от речного водозабора, что делает их уязвимыми в периоды маловодья. Помимо энергетического сектора, от недостатка влаги страдают сельское хозяйство и речное судоходство. Экологи предупреждают о рисках для речных экосистем.

В результате повторяющихся волн жары многие реки в Европе, включая Дунай и Рейн, обмелели до рекордных отметок.

Екатерина Наумова