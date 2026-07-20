В Липецкой области хотят защитить мосты и путепроводы от терактов за 76 млн

Дорожное агентство Липецкой области в рамках аукциона начало искать подрядчика на защиту 11 мостов и путепроводов на автодорогах регионального и межмуниципального значения от «актов незаконного вмешательства» со дня заключения соглашения по 1 декабря 2027 года. Начальная цена контракта — 76,3 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Под «актами незаконного вмешательства» составители контракта понимают противоправные действия (бездействие), включая террористические акты, ставящие под угрозу безопасность транспортного комплекса, жизнь и здоровье людей, а также имущественные интересы.

Исполнитель должен пресекать попытки вмешательства, включая атаки БПЛА, проводить досмотры и проверки, контролировать пропускной режим. При обнаружении угроз или нештатных ситуаций ему необходимо незамедлительно уведомлять компетентные органы и заказчика, а также передавать им задержанных лиц и изъятые средства. Помимо этого, подрядчик участвует в учениях, ликвидирует последствия пожаров и ДТП, оказывает первую помощь и возмещает ущерб при краже или повреждении имущества.

Защитить нужно следующие объекты транспортной инфраструктуры:

мост через реку Воронеж (км 31+000) на дороге Усмань — Поддубровка — Воробьевка;

мост через реку Воронеж (км 3+150) на дороге Преображеновка — Кривец в Добровском районе Липецкой области;

мост через реку Дон (км 2+381) на дороге Хлевное — Тербуны в Хлевенском районе Липецкой области;

путепровод через проезд по экономической зоне «Липецк» и железную дорогу (км 13+127) на трассе Восточный обход промышленной зоны Липецка;

путепровод через проезд по экономической зоне «Липецк» (км 13+723) на трассе Восточный обход промышленной зоны Липецка;

путепровод через проезд по экономической зоне «Липецк» (км 14+016) на трассе Восточный обход промышленной зоны Липецка;

путепровод через автомобильную дорогу Липецк — Грязи (км 14+562) на трассе Восточный обход промышленной зоны Липецка;

мост через реку Усманка (км 12+000) на дороге Красный Байгора — Усмань;

мост через реку Девица (км 7+000) на дороге Никольские Выселки (примыкание к дороге Красный Байгора — Усмань);

мост через реку Павелка (км 20+838) на дороге Красное — Епанчино — станция Рождество;

мост через реку Дон (км 17+529) на дороге Красное — Епанчино — станция Рождество.

Источник финансирования — областной бюджет. Заявки на торги принимаются до 28 июля, итоги подведут 30-го.

В апреле стало известно, что тамбовское ООО «Подразделение транспортной безопасности "Восток"» Андрея Козлова и Анатолия Маренкова стало подрядчиком по защите 14 мостов и путепроводов в Липецкой области от «актов незаконного вмешательства». Контракт заключили по начальной цене 119,2 млн руб.

Кабира Гасанова