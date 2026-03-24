В Липецкой области 14 мостов защитят от терактов за 119 млн рублей

«Липецкавтодор» начал искать подрядчика для защиты 14 мостов и путепроводов на автодорогах регионального и межмуниципального значения от «актов незаконного вмешательства» в период с 1 мая 2026 года до 30 апреля 2027-го. Начальная цена контракта составляет 119,2 млн руб. Информация была опубликована на портале госзакупок 24 марта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В техническом задании уточняется, что основной целью исполнения госконтракта является «недопущение совершения акта незаконного вмешательства (АНВ), то есть противоправного действия (бездействия), в том числе террористического акта, угрожающего безопасной деятельности транспортного комплекса, повлекшего за собой причинение вреда жизни и здоровью людей, материальный ущерб либо создавшее угрозу наступления таких последствий».

Для недопущения АНВ подрядчик организует на объектах патрулирование и оперативное реагирование на нештатные или чрезвычайные ситуации, угрожающие транспортной безопасности. Речь, среди прочего, идет о возможном досмотре, проверке документов, реагировании на БПЛА и дорожно-транспортные происшествия. Защитить требуется следующие объекты транспортной инфраструктуры:

Мост через реку Нега на автомобильной дороге Хлевное — Тербуны (км 15+569);

Мост через реку Пальна на автодороге Елец — Талица — Красное (км 12+889);

Мост через реку Тальчик на автодороге Елец — Талица — Красное (км 20+813);

Мост через реку Каменка на автодороге Ольшанец — Каменка — прим к а/д. М-4 (км 12+600);

Мост через ручей в селе Ракитино на автодороге Старое — Ракитино — Лебедянь;

Мост через реку Байгора на автодороге Коробовка — Грязи (км 3+000);

Мост через ручей в селе Бреславка на автодороге Бреславка — Петровка;

Мост через реку Байгора в селе Пластинка на автодороге Пластинка — Мерещанка;

Мост через Балку на автодороге Пятницкое — Мамоново — Красное (км 21+000);

Мост через реку Семенек в селе Никольское на автодороге Суходол — Никольское (км 5+400);

Путепровод через железную дорогу на автодороге Тербуны — Набережное — Волово (км 21+895);

Путепровод через железную дорогу на автодороге Липецк — Данков (км 60+844);

Путепровод через железную дорогу на автодороге Васильевка — прим. к а/д. Тербуны — Набережное — Волово (км 1+151);

Путепровод через железную дорогу на автодороге Липецк — Октябрьское — Усмань (км 71+427);

Заявки на участие в торгах будут принимать до 1 апреля. Итоги аукциона подведут 3 апреля. Работы профинансируют из средств областного бюджета.

Накануне, 23 марта, «Ъ-Черноземье» сообщил, что Ленинский райсуд Воронежа отправил под стражу супругов, обвиненных в двух поджогах базовых станций, что квалифицировали как теракт. Они пробудут в СИЗО минимум до 18 мая. По версии следствия, 18 марта обвиняемые пытались повредить оборудование базовой станции в Левобережном районе города «с целью дестабилизации деятельности органов власти».

Денис Данилов