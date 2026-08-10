В Индии возобновились студенческие протесты

Полиция штата Джаркханд на востоке Индии применила водометы и дубинки против студентов, требующих реформ в сфере государственных экзаменов для приема на работу, сообщает Bloomberg. В протестах в столице штата городе Ранчи приняли участие несколько тысяч человек.

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Одно из главных требований протестующих сейчас — реформа государственных агентств по найму персонала из-за непрозрачности процедур и коррупции. Правительство штата провело несколько раундов переговоров со студенческими группами, но протестующие требуют вмешательства федеральных властей.

Эти протесты стали продолжением массовых акций, организованных так называемой «Народной партией тараканов». Они вспыхнули в Нью-Дели и других крупнейших городах Индии в конце июля из-за утечек нарушений на вступительных экзаменах и переросли в движение против коррупции и безработицы.

Общенациональные протесты пошли на убыль после отставки 26 июля министра образования Дхармендры Прадхана, когда правительство страны также занялось реформами системы государственных экзаменов и пообещало амнистию участникам волнений.

Екатерина Наумова