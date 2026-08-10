В Индии возобновились студенческие протесты
Полиция штата Джаркханд на востоке Индии применила водометы и дубинки против студентов, требующих реформ в сфере государственных экзаменов для приема на работу, сообщает Bloomberg. В протестах в столице штата городе Ранчи приняли участие несколько тысяч человек.
Одно из главных требований протестующих сейчас — реформа государственных агентств по найму персонала из-за непрозрачности процедур и коррупции. Правительство штата провело несколько раундов переговоров со студенческими группами, но протестующие требуют вмешательства федеральных властей.
Эти протесты стали продолжением массовых акций, организованных так называемой «Народной партией тараканов». Они вспыхнули в Нью-Дели и других крупнейших городах Индии в конце июля из-за утечек нарушений на вступительных экзаменах и переросли в движение против коррупции и безработицы.
Общенациональные протесты пошли на убыль после отставки 26 июля министра образования Дхармендры Прадхана, когда правительство страны также занялось реформами системы государственных экзаменов и пообещало амнистию участникам волнений.