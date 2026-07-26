Не свои тараканы

Парламент Индии в понедельник, 27 июля, рассмотрит законопроект по реформе системы государственных экзаменов, одобренный правительством после массовых молодежных протестов в связи с утечкой экзаменационных материалов. Потрясавшие страну выступления «Народной партии тараканов» пошли на убыль после того, как попавший под огонь критики министр образования Дхармендра Прадхан ушел в отставку, чтобы «не позволить антинациональным силам» вызвать политические потрясения и подорвать стабильность в обществе. Власти Индии демонстрируют решимость не допустить реализации в стране сценария «оранжевой революции», инспирированной из-за рубежа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юный участник протестной акции в Колкате (Калькутте)

Фото: Debajyoti Chakraborty / Middle East Images / AFP Юный участник протестной акции в Колкате (Калькутте)

Фото: Debajyoti Chakraborty / Middle East Images / AFP

После массовых молодежных протестов июля, ставших самым серьезным вызовом возглавляющему страну с 2014 года премьер-министру Нарендре Моди, ситуация в Нью-Дели и других крупнейших индийских городах возвращается в нормальное русло.

В индийской столице, на прошлой неделе оказавшейся в эпицентре беспорядков, с минувшей субботы разблокировано движение транспорта в центральной части города, отменены усиленные меры безопасности, сняты ограничения на работу мобильного интернета, а протестующие стали покидать свой главный плацдарм в районе Джантар-Мантар после призыва лидеров студенческого движения Cockroach Janta Party («Народная партия тараканов») расходиться по домам.

Молодежные протесты в Нью-Дели и других крупнейших индийских городах резко пошли на спад после серии экстренных мер, с конца прошлой недели принимаемых правительством премьер-министра Моди для того, чтобы избежать еще более масштабных политических потрясений.

Одной из таких мер стала встреча лидеров «Народной партии тараканов» с министром здравоохранения Джагатом Пракашом Наддой, который был направлен властями вести диалог с протестующей молодежью. Состоявшиеся 24 июля переговоры министр здравоохранения Индии назвал «доброжелательными» и «обстоятельными».

По его словам, правительство Моди готово удовлетворить ряд требований «Народной партии тараканов», касающихся прекращения судебных разбирательств против активистов протестов, выплаты компенсаций семьям абитуриентов, покончивших с собой после отмены результатов общенационального экзамена NEET, а также реформы системы сдачи экзаменов и борьбы с коррупцией в сфере образования.

Одним из ключевых требований «Народной партии тараканов» была отставка министра образования Дхармендры Прадхана. Он оказался под огнем критики после утечки экзаменационных материалов, в связи с чем возглавляемое им ведомство было вынуждено принять решение о проведении повторного экзамена, что и вызвало волну самоубийств (покончили с собой более 15 человек).

В первые дни протестов власти давали понять, что об увольнении министра образования не может быть и речи, однако в конце концов ему пришлось покинуть свой пост.

В своем заявлении об отставке Дхармендра Прадхан отметил, что он не отрицает «выявленных нарушений» и «твердо намеревался не допустить, чтобы из-за экзаменационной мафии пострадали перспективы хотя бы одного талантливого студента». Свой уход он объяснил желанием сохранить «единство нации» и не допустить, чтобы «антинациональные силы воспользовались ситуацией для дестабилизации обстановки».

Президент Индии Драупади Мурму 25 июля приняла отставку Дхармендры Прадхана, после чего обязанности министра образования были возложены на Прахладу Джоши, который в правительстве Моди курирует Министерство по делам потребителей, продовольствия и общественного распределения.

Переломным моментом для молодежных протестов последнего месяца, судя по всему, стало прозвучавшее в ночь на 24 июля видеообращение премьера Моди, который сообщил, что его правительство подготовило проект реформы государственных экзаменов и ужесточения наказания за коррупцию в системе образования. Как ожидается, законопроект будет рассмотрен парламентом в понедельник, 27 июля.

Кроме того, на заседании правительства в конце прошлой недели премьер Моди призвал не закручивать гайки и не закрывать доступ к соцсетям — напротив, с помощью соцсетей более активно вести диалог с молодежью. Как сообщил телеканал News18, Моди поинтересовался, кто из его министров активно пользуется Instagram (принадлежит признанной экстремистской и запрещенной в РФ Meta), и подчеркнул, что эта платформа широко охватывает молодежную аудиторию.

«Молодежь сидит в Instagram (принадлежит признанной экстремистской и запрещенной в РФ Meta.— “Ъ”). Это те граждане, с которыми нам необходимо постоянно поддерживать связь»,— заявил Моди.

Кроме того, он порекомендовал своим министрам создавать видеоролики и использовать другие форматы для общения с молодым поколением, используя интерактивный контент.

Таким образом, для того, чтобы сбить волну молодежных протестов, индийские власти предпочли карательным и рестриктивным мерам активную работу в соцсетях, рассчитывая переиграть своих оппонентов на их же поле.

Напомним, что «Народная партия тараканов» смогла в кратчайшие сроки получить широкую поддержку благодаря рассылке вирусного видео и оперативным обновлениям, что позволило ей превратить цифровые платформы в ключевое пространство для мобилизации граждан.

При этом, как отмечают индийские источники “Ъ”, близкие к правительству, есть целый ряд признаков, указывающих на то, что протесты «Народной партии тараканов» при их внешней стихийности могли быть инспирированы из-за рубежа. Так, лидером молодежных протестов стал 30-летний индийский специалист по массовым коммуникациям Абхиджит Дипке, который в 2023 году переехал в США, где прошел обучение в магистратуре по связям с общественностью Бостонского университета, а в июне этого года вернулся в Индию, где полученные им за океаном знания вскоре пригодились для того, чтобы направить протестную активность в организованное русло.

Как отмечают собеседники “Ъ”, сценарий, динамика и генезис протестов индийских «тараканов», а также форма организации уличных акций имеют много общих черт со схожими молодежными протестами в Южной Азии последних лет, которые уже привели к свержению правительств в соседних Шри-Ланке (2022 год), Бангладеш (2024 год) и Непале (2025 год).

В связи с этим в Индии вспоминают нашумевшее заявление миллиардера-финансиста Джорджа Сороса, который в своем выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности в 2023 году пообещал работать над созданием «новой демократической Индии» без премьер-министра Моди.

В марте прошлого года Исполнительное управление Индии — ведущее национально агентство по борьбе с экономическими преступлениями — провело серию обысков в офисе фонда Сороса «Открытое общество» (признан нежелательным на территории России) в Бангалоре — городе, где находится индийская Кремниевая долина. Расследование было направлено на выявление фактов местного законодательства, связанных с финансированием местных НПО. Индийские власти обвиняют Сороса в использовании своих ресурсов для поддержки проектов, которые противоречат национальным интересам страны.

Сергей Строкань