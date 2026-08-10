Валюту перевели из дела в дело

В Новосибирске завершился суд над бывшим следователем городского управления МВД Екатериной Корсаковой. Она обвинялась в хищении €26,1 тыс., $41,7 тыс. и 478 тыс. руб., которые были изъяты по делу о незаконной банковской деятельности, находившемуся в ее производстве, и получила четыре года лишения свободы. Экс-полицейской предоставили отсрочку приговора до достижения ее младшим ребенком 14-летнего возраста. Ни в ходе следствия, ни в ходе судебного процесса Екатерина Корсакова вину не признала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Суд признал бывшего подполковника юстиции Екатерину Корсакову виновной в хищении в особо крупном размере

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Суд признал бывшего подполковника юстиции Екатерину Корсакову виновной в хищении в особо крупном размере

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Центральный райсуд Новосибирска в понедельник вынес приговор бывшему старшему следователю горУМВД России Екатерине Корсаковой, обвиняемой в хищении денег. Как рассказали источники «Ъ-Сибирь», ей назначили четыре года колонии, штраф в размере 300 тыс. руб. Кроме того, экс-полицейскую лишили звания «подполковника юстиции» и установили двухлетний запрет на право занимать должности на госслужбе в системе МВД России.

Екатерина Корсакова получила отсрочку исполнения приговора до достижения ее младшим ребенком 14-летнего возраста (он родился в 2015 году).

Сам судебный процесс проходил в закрытом для СМИ режиме. Такое решение приняла судья Елена Хусиханова, удовлетворив ходатайство адвокатов, поддержанное прокуратурой и потерпевшими.

Екатерину Корсакову задержали в конце 2022 года. Опираясь на материалы УФСБ, правоохранители завели в отношении нее уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере с использованием служебного положения, наказывается лишением свободы на срок до десяти лет). Экс-полицейскую обвинили в том, что, работая в отделе по расследованию организованной преступной деятельности в бюджетной сфере, она похитила крупную сумму в рублях и валюте. Речь идет о €26,1 тыс., $41,7 тыс., 478 тыс. руб., изъятых в 2021 году по делу о незаконной банковской деятельности. Это дело до увольнения из органов вела подполковник Корсакова.

В ходе обыска квартиры экс-следователя деньги обнаружены не были.

С санкции суда Екатерину Корсакову поместили под домашний арест. В дальнейшем правоохранители обратились в суд с ходатайством об изменении ей меры пресечения на заключение под стражу. Свое прошение они мотивировали тем, что обвиняемая нарушила установленные для нее запреты: якобы она выходила в интернет, пользовалась мессенджерами, звонила знакомой по телефону с чужой сим-картой, уговаривая дать нужные показания. Екатерина Корсакова, проработавшая в органах МВД полтора десятка лет, отрицает инкриминируемые ей преступления. По ее словам, она непричастна к хищению изъятых денег.

Альберт Константинов