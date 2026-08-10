Адам Кадыров появился на мероприятии в погонах с «лейтенантскими звездами»
Секретарь Совбеза Чечни, сын главы региона Рамзана Кадырова — 18-летний Адам Кадыров — появился на мероприятии в Грозном в погонах с двумя маленькими звездами, что соответствует званию лейтенанта. Адам Кадыров участвовал в мероприятии, приуроченном ко Дню физкультурника. Кадры с праздника были опубликованы в Telegram-канале его отца 7 августа.
Срок выслуги для получения звания лейтенанта после младшего лейтенанта составляет два года на военной службе и год — для сотрудников полиции, внутренней службы и юстиции. В марте Рамзан Кадыров опубликовал запись совещания с командирами силовых подразделений региона. СМИ писали, что Адам Кадыров выступал на нем в звании майора. Пресс-секретарь главы республики Ильман Вахидов тогда уточнил, что это были погоны младшего лейтенанта.
В марте 2026 года пресс-секретарь главы Чечни Ильман Вахидов уточнил, что Адам Кадыров имеет звание младшего лейтенанта в структуре МВД России. Он выступил с докладом на совещании с командирами силовых подразделений региона, что стало его первым публичным выходом после слухов о ДТП с его участием.
Адам Кадыров получил высшую награду региона — звание Героя Чеченской Республики, которое ему вручил глава республики Рамзан Кадыров. Кроме того, в декабре 2025 года ему была вручена медаль «Памяти Ахмата-Хаджи Кадырова» за вклад в обеспечение безопасности и стабильности. Заслуги включают также активную поддержку СВО.
В октябре 2023 года Адаму Кадырову было присвоено звание Героя Чеченской Республики, а в августе 2024 года он получил высшую региональную награду — орден Кадырова. Сын главы Чечни является помощником главы региона и секретарем Совета безопасности Чечни. Его старший брат Ахмат Кадыров также был удостоен звания Героя Чечни в августе 2026 года и занимает должность заместителя председателя правительства и министра по физической культуре и спорту Чечни.