Адам Кадыров появился на мероприятии в погонах с «лейтенантскими звездами»

Составлено ИИ-Ассистентъ

В марте 2026 года пресс-секретарь главы Чечни Ильман Вахидов уточнил, что Адам Кадыров имеет звание младшего лейтенанта в структуре МВД России. Он выступил с докладом на совещании с командирами силовых подразделений региона, что стало его первым публичным выходом после слухов о ДТП с его участием.

Адам Кадыров получил высшую награду региона — звание Героя Чеченской Республики, которое ему вручил глава республики Рамзан Кадыров. Кроме того, в декабре 2025 года ему была вручена медаль «Памяти Ахмата-Хаджи Кадырова» за вклад в обеспечение безопасности и стабильности. Заслуги включают также активную поддержку СВО.

В октябре 2023 года Адаму Кадырову было присвоено звание Героя Чеченской Республики, а в августе 2024 года он получил высшую региональную награду — орден Кадырова. Сын главы Чечни является помощником главы региона и секретарем Совета безопасности Чечни. Его старший брат Ахмат Кадыров также был удостоен звания Героя Чечни в августе 2026 года и занимает должность заместителя председателя правительства и министра по физической культуре и спорту Чечни.