Кадыров опубликовал видео первого выступления его сына Адама после слухов о ДТП

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео с совещания с командирами силовых подразделений региона. На нем с докладом выступил его сын, руководитель Совбеза республики Адам Кадыров. Это первое выступление Кадырова-младшего с середины января, когда в сети распространилась информация о ДТП с его участием.

«С докладом выступил руководитель ведомства Адам Кадыров. Он отметил, что Совбезом ЧР проводится системная работа по координации межведомственного взаимодействия в сфере обеспечения общественной, экономической и экологической безопасности»,— написал Рамзан Кадыров в Telegram-канале.

Информация о ДТП с участием Адама Кадырова распространилась вечером 16 января. Утром 17 января «Лента.ру» со ссылкой на данные Flightradar24 сообщила, что в Грозный прилетал самолет Ан-148-100ЕМ, который используется МЧС. По данным сервиса, борт вскоре вылетел в Москву и приземлился во Внуково в 01:10 мск. Ни МЧС, ни власти Чечни не подтверждали, что рейс был связан с конкретным пациентом.

Спустя почти месяц глава Чечни прокомментировал сообщения о ДТП и назвал их фейком. 10 февраля господин Кадыров опубликовал видео со своим сыном. На нем Адам Кадыров появляется в камуфляжной форме с медалями. Глава Чечни приветствует его и называет «воскресшим».