Правительство Чечни уточнило воинское звание Адама Кадырова
Секретарь Совбеза Чечни, сын главы региона Рамзана Кадырова — Адам Кадыров — имеет звание младшего лейтенанта в структуре МВД России. Об этом сообщил пресс-секретарь главы Чечни Ильман Вахидов.
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
«Это погоны младшего лейтенанта. У него это звание»,— рассказал господин Вахидов ТАСС. Ранее агентство писало, что Адам Кадыров выступил на совещании с новым званием.
Сегодня Рамзан Кадыров опубликовал видео, где Адам Кадыров выступает с докладом на совещании с командирами силовых подразделений региона. Это первый публичный выход Кадырова-младшего после информации СМИ о ДТП с его участием. Рамзан Кадыров назвал слухи фейком.