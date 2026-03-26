Правительство Чечни уточнило воинское звание Адама Кадырова

Секретарь Совбеза Чечни, сын главы региона Рамзана Кадырова — Адам Кадыров — имеет звание младшего лейтенанта в структуре МВД России. Об этом сообщил пресс-секретарь главы Чечни Ильман Вахидов.

«Это погоны младшего лейтенанта. У него это звание»,— рассказал господин Вахидов ТАСС. Ранее агентство писало, что Адам Кадыров выступил на совещании с новым званием.

Сегодня Рамзан Кадыров опубликовал видео, где Адам Кадыров выступает с докладом на совещании с командирами силовых подразделений региона. Это первый публичный выход Кадырова-младшего после информации СМИ о ДТП с его участием. Рамзан Кадыров назвал слухи фейком.