Семью американского фермера не стали выдворять из Алтайского края

Семье американского фермера Джастаса Уолкера, которая проживает и ведет хозяйство в Алтайском крае, разрешили остаться в России. Об этом он сообщил РИА «Новости» после беседы с сотрудниками миграционной службы МВД 10 августа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джастас Давид Уолкер

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ Джастас Давид Уолкер

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

«Мы приехали в Барнаул на собеседование, на общение и хорошо пообщались с миграционной службой. Все вроде понятно. Было какое-то недопонимание, недоразумение, но говорят, что нет оснований вас выдворять… Просто настоятельно рекомендовали все-таки заняться оформлением гражданства»,— процитировало фермера информагентство. Как писал «Ъ-Сибирь», в конце минувшей недели господин Уолкер сообщил о том, что получил уведомление миграционной службы об аннулировании вида на жительство.

«Члены семьи указанного гражданина проживают в России на основании вида на жительство, что, в свою очередь, подразумевает своевременное предоставление соответствующих уведомлений, сроки подачи которых в данном случае были нарушены»,— прокомментировала ситуацию официальный представитель МВД России Ирина Волк. По ее словам, в ходе встречи у руководства главного управления МВД по Алтайскому краю с Джастасом Уолкером и его супругой «правовой статус членов семьи был урегулирован».

Валерий Лавский