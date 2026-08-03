В Черноземье за выходные погибли четыре человека, 35 ранены при атаках 678 БПЛА

За выходные дни, 1–2 августа, ВСУ атаковали все регионы Черноземья. Об этом сообщили в Минобороны. По данным местных властей, в результате ударов со стороны Украины погибли четыре человека, еще 35 получили ранения. Всего над Черноземьем уничтожили не менее 678 БПЛА.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В Белгородской области за отчетный период смертельные ранения получили четыре мирных жителя, в том числе 13-летняя девочка. Пострадал 31 человек, включая троих несовершеннолетних. По оценке медиков, состояние раненых детей оценивается как средней степени тяжести, еще трое взрослых находятся в тяжелом состоянии. Всего за выходные регион подвергся 198 атакам ВСУ. Силы ПВО ликвидировали 363 БПЛА. Зафиксировано 26 случаев применения артиллерии, авиации и реактивных систем залпового огня, а также десять сбросов взрывных устройств с БПЛА.

В Курской области с 1 по 2 августа пострадали четыре человека. Все получили ранения в Беловском районе: трое — в селе Вишнево, один — в слободе Белой. Средствами ПВО уничтожено 285 дронов. Со стороны ВСУ зафиксировано 177 случаев применения артиллерии и 24 сброса взрывных устройств с БПЛА.

В Воронежской области за выходные сбили 13 беспилотников. По данным губернатора Александра Гусева, пострадавших и погибших нет. При падении обломков БПЛА в одном из районов повреждены остекление, фасад частного дома и хозяйственные постройки. В другом муниципалитете разрушения окон, кровли и фасада зафиксированы в двух частных домах.

За выходные в Орловской области ликвидировали 17 БПЛА. По словам губернатора Андрея Клычкова, пострадавших и разрушений нет.

Власти Липецкой и Тамбовской областей не сообщили о возможных последствиях ударов.

За предыдущие выходные, 25–26 июля, ВСУ атаковали все регионы Черноземья, кроме Тамбовской области. Вследствие ударов погиб один человек, еще 28 пострадали. Всего над макрорегионом сбили не менее минимум 512 беспилотников.

Кабира Гасанова