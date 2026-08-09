Главное об атаке ВСУ на Белгород ночью 9 августа

В ночь на 9 августа Белгород подвергся массированной атаке беспилотников ВСУ. По неоднократно уточненным данным властей, в результате ударов погибли пятеро мирных жителей, еще 25 человек получили ранения. Среди пострадавших — двое детей. В городе произошли возгорания автомобилей, многоквартирных и частного домов, повреждены жилые здания, административные, социальные и коммерческие объекты. Главное о последствиях атаки — в подборке «Ъ-Черноземье».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Последствия атаки ВСУ на центр Белгорода Скорая помощь и экстренные службы работали всю ночь Фото: Telegram-канал Валентина Демидова Фиксация последствий атаки ВСУ Фото: Telegram-канал Валентина Демидова Поврежденный в ходе атак многоквартирный дом Фото: Telegram-канал Валентина Демидова Следующая фотография 1 / 4 Последствия атаки ВСУ на центр Белгорода Скорая помощь и экстренные службы работали всю ночь Фото: Telegram-канал Валентина Демидова Фиксация последствий атаки ВСУ Фото: Telegram-канал Валентина Демидова Поврежденный в ходе атак многоквартирный дом Фото: Telegram-канал Валентина Демидова

Обновлено: Число погибших в результате атаки беспилотников на Белгород увеличилось до пяти, сообщил оперативный штаб Белгородской области.

Число погибших в результате атаки беспилотников на Белгород увеличилось до пяти, сообщил оперативный штаб Белгородской области. Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев в 01:49 сообщил в мессенджере «Макс», что после массированной атаки БПЛА на Белгород поступила информация о 13 пострадавших, в том числе двух детях.

в 01:49 сообщил в мессенджере «Макс», что после массированной атаки БПЛА на Белгород поступила информация о 13 пострадавших, в том числе двух детях. Четырехлетнего мальчика с осколочными ранениями грудной клетки бригада скорой помощи доставила в детскую областную клиническую больницу. Медицинская помощь на месте была оказана девятилетнему мальчику и троим взрослым. Еще восемь раненых доставили в медицинские учреждения Белгорода.

По предварительной информации, от взрывов БПЛА загорелись два автомобиля на парковке многоквартирного дома. Пожарные ликвидировали возгорание. Также загорелся частный дом, его тушили сотрудники МЧС.

В 04:03 мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил о последствиях атаки. По его словам, повреждены более четырех многоквартирных домов — в основном выбиты окна и повреждено остекление балконов. Также получили повреждения административное здание, социальный и коммерческий объекты.

сообщил о последствиях атаки. По его словам, повреждены более четырех многоквартирных домов — в основном выбиты окна и повреждено остекление балконов. Также получили повреждения административное здание, социальный и коммерческий объекты. «Мирный Белгород снова под массированной террористической ночной атакой БПЛА. К сожалению, есть пострадавшие»,— написал господин Демидов. Мэр начал объезд мест происшествий. На них работают экстренные службы, сотрудники управ. В 10:35 Александр Шуваев уточнил, что в результате ночной атаки погибли трое мирных жителей. Число пострадавших выросло с 13 до 25 человек. Девятилетний ребенок получил медицинскую помощь на месте. Четырехлетний ребенок остается в больнице, его состояние оценивается как средней степени тяжести. В медицинских учреждениях остаются 13 взрослых, состояние одного из них — крайне тяжелое.

уточнил, что в результате ночной атаки погибли трое мирных жителей. Число пострадавших выросло с 13 до 25 человек. Девятилетний ребенок получил медицинскую помощь на месте. Четырехлетний ребенок остается в больнице, его состояние оценивается как средней степени тяжести. В медицинских учреждениях остаются 13 взрослых, состояние одного из них — крайне тяжелое. В результате ночной атаки в Белгороде произошли возгорания припаркованных автомобилей, двух многоквартирных и частного домов. Все очаги возгорания ликвидированы.

По уточненным данным региональных властей, повреждено «большое количество» жилых домов, административных зданий, социальных и коммерческих объектов.

В 06:49 прокуратура Белгородской области сообщила, что поставила на контроль соблюдение прав граждан после атаки. Ведомство «организовало взаимодействие» с другими структурами для оказания медицинской и иной помощи пострадавшим. Продолжает работу горячая линия.

сообщила, что поставила на контроль соблюдение прав граждан после атаки. Ведомство «организовало взаимодействие» с другими структурами для оказания медицинской и иной помощи пострадавшим. Продолжает работу горячая линия. В 11:55 Александр Шуваев сообщил, что с утра в Белгороде начался подомовой обход всех поврежденных многоквартирных и частных домов. Специалисты городских управ фиксируют разрушения имущества и составляют первичные акты для организации восстановительных работ. Работают экстренные и коммунальные службы. Бригады благоустройства вывозят битое стекло и мусор, приводят в порядок территории. На объектах работает 200 рабочих подрядных организаций, «Белгорблагоустройства» и около 30 единиц техники. Там, где повреждено остекление, специалисты приступают к закрытию теплового контура по временной схеме. В дальнейшем окна будут заменять после проведения замеров.

сообщил, что с утра в Белгороде начался подомовой обход всех поврежденных многоквартирных и частных домов. Специалисты городских управ фиксируют разрушения имущества и составляют первичные акты для организации восстановительных работ. Работают экстренные и коммунальные службы. Бригады благоустройства вывозят битое стекло и мусор, приводят в порядок территории. На объектах работает 200 рабочих подрядных организаций, «Белгорблагоустройства» и около 30 единиц техники. Там, где повреждено остекление, специалисты приступают к закрытию теплового контура по временной схеме. В дальнейшем окна будут заменять после проведения замеров. Жителей, чье жилье пострадало и которым требуется временное размещение, организованно направляют в ПВР. Там уже находятся 26 человек.

По данным Минобороны РФ , в ночь на 9 августа дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 153 украинских БПЛА. В Черноземье беспилотники ликвидировали над территориями Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой и Орловской областей.

, в ночь на 9 августа дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 153 украинских БПЛА. В Черноземье беспилотники ликвидировали над территориями Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой и Орловской областей. По информации областного оперативного штаба, за последние сутки ВСУ 146 раз атаковали территорию Белгородской области. Помимо Белгорода, удары пришлись по 24 муниципалитетам: Алексеевскому, Белгородскому, Борисовскому, Валуйскому, Вейделевскому, Волоконовскому, Грайворонскому, Губкинскому, Ивнянскому, Корочанскому, Красногвардейскому, Краснояружскому, Новооскольскому, Прохоровскому, Ракитянскому, Ровеньскому, Старооскольскому, Чернянскому, Шебекинскому и Яковлевскому округам. В Грайворонском, Краснояружском, Новооскольском и Шебекинском округах от атак пострадали еще девять человек.

За сутки противник четыре раза применял артиллерию, авиацию и реактивные системы залпового огня (РСЗО), семь раз сбрасывал взрывные устройства с БПЛА. Расчетами противовоздушной обороны и другими задействованными подразделениями были сбиты и подавлены 162 беспилотника.

Анна Швечикова