Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

В результате атаки БПЛА на Липецкую область есть разрушения и раненые

Беспилотник упал на многоквартирный дом в Липецке

В ночь на 8 августа беспилотники атаковали Липецкую область. В результате падения БПЛА в Задонске пострадали два человека — с полученными ранениями в больницу доставлены мужчины в возрасте 50 и 28 лет. Повреждены четыре частных дома, автомобиль и линия электропередачи. Об этом сообщил губернатор Игорь Артамонов в своем канале в мессенджере «Макс».

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

«Энергетики уже ведут восстановительные работы. После обследования территории оценим ущерб и окажем необходимую помощь жителям»,— заявил господин Артамонов.


Также, по информации главы региона, еще один беспилотник упал в Липецке на строящийся многоквартирный дом. Пострадавших в результате инцидента нет.

  • По данным Минобороны РФ, всего минувшей ночью силы ПВО перехватили и уничтожили 397 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. В Черноземье дроны ликвидировали на территории Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской и Тамбовской областей.

Денис Данилов