В результате атаки БПЛА на Липецкую область есть разрушения и раненые

В ночь на 8 августа беспилотники атаковали Липецкую область. В результате падения БПЛА в Задонске пострадали два человека — с полученными ранениями в больницу доставлены мужчины в возрасте 50 и 28 лет. Повреждены четыре частных дома, автомобиль и линия электропередачи. Об этом сообщил губернатор Игорь Артамонов в своем канале в мессенджере «Макс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

«Энергетики уже ведут восстановительные работы. После обследования территории оценим ущерб и окажем необходимую помощь жителям»,— заявил господин Артамонов.

Также, по информации главы региона, еще один беспилотник упал в Липецке на строящийся многоквартирный дом. Пострадавших в результате инцидента нет.

По данным Минобороны РФ, всего минувшей ночью силы ПВО перехватили и уничтожили 397 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. В Черноземье дроны ликвидировали на территории Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской и Тамбовской областей.

Денис Данилов