Участие в марафоне «Европа—Азия» в Екатеринбурге примут 9 тысяч бегунов

В Екатеринбурге 8–9 августа пройдет XI Легкоатлетический марафон «Европа—Азия», в котором примут участие 9 тыс. бегунов.

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В программе забеги на пяти дистанциях, благотворительный рок-забег и бесплатный концерт группы «Градусы». Маршрут пройдет в историческом центре города по главным достопримечательностям столицы региона.

«В этом году заявки подали рекордные 9 тыс. человек. Когда задумывался старт марафона, мы думали только о спортивной составляющей. Сейчас это переросло в туристический продукт. Люди приезжают не только пробежать марафон, но и узнать столицу Урала поближе, посетить музеи и рестораны с нашей кухней»,— рассказал «Ъ-Урал» директор марафона «Европа—Азия» Андрей Уткин.

По его словам, в прошлом году число гостей из других городов составило 54% и превысило число участников из Екатеринбурга. Ранее эта цифра составляла не больше 24%. «В среднем один приезжий участник события привозит с собой двух человек. В общей сложности город посетят около 20 тыс. человек»,— пояснил господин Уткин.

Спортивный праздник откроется 8 августа на Октябрьской площади детским забегом на 800 м. В нем примут участие дети до 12 лет. Затем на старт трехкилометрового благотворительного рок-забега выйдут около 3 тыс. человек. Перед стартом для участников проведут разминку, а также выступят уральские рок-группы «Тимертау», «Джедаи», «Против ветра», Sara. В 17:00 на сцене зрители смогут увидеть бесплатный концерт группы «Градусы».

Основные соревнования пройдут 9 августа. Торжественная церемония открытия начнется в 06:50. В XI марафоне участники смогут проверить свои силы на четырех дистанциях: 3 км для начинающих бегунов, 10 км для любителей, 21,1 км для подготовленных атлетов и 42,2 км для марафонцев. Маршруты забегов пройдут по историческому центру Екатеринбурга, маршрут проложен через Ельцин-центр, Екатеринбургский театр оперы и балета, Храм-на-Крови, башню «Исеть» и другие достопримечательности.

В связи с проведением легкоатлетического марафона «Европа—Азия» в городе временно перекроют ряд улиц, а общественный транспорт изменит схему движения, сообщили в городской администрации.

Для удобства бегунов стартовые пакеты начали выдавать днем ранее, 7 августа, во Дворце молодежи. В здании представлены стенды со всеми именами участников, фирменной экипировкой и спортивным питанием.

Поддерживать марафонцев во время забега будут 350 волонтеров из разных городов федерального округа. Все участники забега смогут бесплатно посетить Музейный комплекс гражданской и военной техники в Верхней Пышме.

Андрей Уткин добавил, что четыре города заключили соглашение о сотрудничестве в рамках проекта лиги марафонов Урала и Сибири (МУС). Договор подписали Омск (Сибирский международный марафон) и Екатеринбург (марафон «Европа—Азия»), остальные держатся в секрете. Участники, отгадавшие и посетившие остальные места спортивных мероприятий, получат паспорт марафонца. «Тем самым мы закольцовываем участников, которые могут в течение двух лет преодолеть все четыре марафона Урала и Сибири. Это аналог марафона БРИКС»,— сообщил господин Уткин.

Виктория Биц