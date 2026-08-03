По всему Уралу 2 августа вводили режим беспилотной опасности

Вечером 2 августа в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) вводился режим беспилотной опасности, сообщили в региональном правительстве. Он действовал с 19:50 до 23:08.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ

Аналогичная мера несколькими часами ранее была предпринята в остальных регионах Уральского федерального округа (УрФО): в Свердловской, Челябинской, Тюменской, Курганской областях, а также в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра). Сейчас ограничения сняты.

Ирина Пичурина