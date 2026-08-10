Признана невменяемой сотрудница банка в Красноярске, обворовавшая VIP-клиентов

В Красноярске комплексная судебно-психиатрическая экспертиза признала невменяемой экс-сотрудницу банка, которая обвинялась в хищении средств VIP-клиентов и подделке документов. Дело направлено в суд для применения принудительных мер медицинского характера, рассказали в прокуратуре края.

По материалам ведомства, женщина похищала вклады VIP-клиентов. Она подделывала заявления, платежные поручения и доверенности от их имени, переводя деньги на подконтрольные счета или обналичивая их через кассу. За шесть лет, установило расследование, финансистка присвоила более 107 млн руб., ее жертвами стали 11 вкладчиков.

На имущество гражданского мужа бывшей сотрудницы банка наложен арест на сумму 72,4 млн руб. Следствие не исключает, что оно могло быть приобретено на сворованные деньги.

Илья Николаев