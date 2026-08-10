Родители сдают детей на платное

20 человек на место — частные школы Москвы серьезно ужесточили тестирование. Как выяснил “Ъ FM”, многие ребята до сих пор не зачислены и надеются на вторую волну вступительных испытаний в середине августа. Но желающих больше, чем могут принять школы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Подгорчук / Коммерсантъ Фото: Александр Подгорчук / Коммерсантъ

Обучение в московской частной школе стоит порой дороже топовых факультетов ведущих вузов. Дешевле 100 тыс. руб. в месяц найти учебное заведение практически невозможно. Если выбрать билингвальную программу — цена от 300 тыс. руб, а с полным пансионом — 400 тыс. руб. в месяц. В новом учебном году, как выяснил “Ъ FM”, стоимость обучения подняли все — кто-то сразу на 20–30%. Но даже не это расстраивает родителей, а жесткая приемная кампания.

К абитуриентам элитных школ этим летом добавилось еще 700 сильных ребят: это ученики закрытых весной двух частных школ — английской «Брукс» и «Нового взгляда». Детям снова пришлось поступать и сдавать экзамены, в их числе — дочь москвички Евгении:

«У нас больше половины класса школы "Новый взгляд" до сих пор не определились. Семьи бегают, обзванивают образовательные учреждения Москвы. Есть большие сложности. Мы столкнулись с тем, что некоторые школы очень резко поменяли уровень вступительных испытаний. Для поступления в 4-й класс требовали знания, которые школьники только будут проходить. Конкурс — 15 человек на два вакантных места. Есть те, кого еще никуда не зачислили».

С 1 сентября в российских школах появятся несколько новых предметов, которые вызывают беспокойство родителей. Среди них «Духовно-нравственная культура России» и курс «Основы безопасности и защиты Родины». Последний — расширенная версия ОБЖ с начальной военной, тактической подготовкой, медицинскими знаниями и гражданской обороной.

Ряд московских семей на этом фоне, как пишут в родительских чатах, решили перевести детей в частные учреждения. Но чаще родители недовольны педагогическим составом государственных школ, замечает директор московского отделения Ассоциации некоммерческих образовательных организаций регионов России, директор частной школы «Карьера» Карина Чернякова:

«Когда родители переводят ребенка из государственной школы, одной из первых причин называют коммерческую составляющую. Все посчитали, сколько денег в месяц тратят на репетиторов. У некоторых есть даже дополнительные педагоги по музыке и по ИЗО, потому что учитель не ставит хорошую отметку. В ситуации деградации системы думающие или отчаявшиеся родители идут в частные школы. Конечно, у нас конкурс».

В Москве есть порядка 200 частных школ, 50 из них — в списке Forbes. И все хотят обучать сильных ребят. Но ситуация на рынке неоднозначная: в одних учебных заведениях высокий конкурс, в других — недокомплект абитуриентов, подчеркивает директор школы «Летово» Михаил Мокринский:

«Миграция происходит во всех школах год от года. Ученики пришли в 7-й класс, отучились до 9-го, а затем часть из них уходит туда, где более ярко выраженная специализация. Единственное значимое изменение за последнее время заключается в том, что родители стали с большим доверием относиться к государственному образованию.

И олимпиада, и 300 баллов на ЕГЭ не становятся гарантией поступления. В этом смысле есть тенденция поиска того запаса прочности, который дают государственные школы с высоким уровнем предметной специализации. Школа может столкнуться с неожиданным переходом 5-10 детей, что для многих очень значимое количество».

Из частной в государственную этим летом перевела своего ребенка и москвичка Наталья. Оказалось, там отбор еще жестче:

«Мы целый год занимались подготовкой, чтобы ребенок поступил. Смотрели разные школы, которые делают набор в 5-й класс. Мы учились в школе "Олимп-Плюс", а перешли в школу "Интеллектуал". Конкурсы серьезные. Первый этап — знания профильных предметов. Второй — неделю дети учились, зарабатывали баллы. Из 1100 человек в итоге набрали два класса (чуть больше 30 человек)».

Поступление в сильную школу, не важно, частная она или государственная, — дорогой инвестпроект, подчеркивают опрошенные “Ъ FM” родители. Зарабатывают на этом не только учителя и репетиторы, но также сами бюджетные учреждения. Ребята учатся бесплатно, а вот образовательная сетка во второй половине дня в московских государственных школах стоит 20-30 тыс. руб. в месяц — это с дополнительными предметами и спортивными секциями.

Аэлита Курмукова