Элитной школе закрыли вход в Хамовники

В столице закрывается еще одно учебное заведение — инновационный центр «Новый взгляд». Этот случай уже второй за весну 2026 года, на этот раз школа закрылась в Хамовниках. В отличие от учеников Brookes, этим ребятам дали возможность закончить учебный год. Родители пытаются отстоять учреждение и надеются на помощь мэра Собянина.

Школа, иновационный центр «Новый взгляд», 2026.

Фото: @garden.study Школа, иновационный центр «Новый взгляд», 2026.

Закрытие элитной школы «Новый взгляд» вызвало шок не только у детей, родителей и педагогов, но и у представителей всей сферы частного образования Москвы. Еще в марте 2026 года администрация заведения, как делятся собеседники “Ъ FM”, активно набирала будущих первоклашек, и вдруг на родительском собрании объявили: школа прекращает деятельность с нового учебного года.

Официальная версия звучит так: «решение связано с невозможностью продлить договор аренды здания».

Даже если так, почему учредитель проекта — ГК «Регион», которая активно призывала бизнес инвестировать в частное образование, чтобы вырастить новое поколение предпринимателей, — не стал искать новую площадку, а просто решил свернуть образовательный актив? Вопросов больше, чем ответов.

Родители пишут заявления в прокуратуру, подключили мэрию, собрав более 1 тыс. подписей (текст обращения есть в распоряжении “Ъ FM”), и просят власти города сохранить школу вместе с действующим педагогическим составом. Директор «Нового взгляда» молчит, как и учителя, которые якобы подписали бумаги о неразглашении информации. Владелец ГК «Регион» Сергей Судариков на вопрос “Ъ FM”, что же произошло, ответил сухо: «Не могу комментировать. Извините. Спасибо». За таким решением, скорее всего, стоит конфликт интересов вокруг самого здания, не исключает представитель совета родителей «Нового взгляда» Евгения:

«Как выяснилось, изначально собственником здания образовательного проекта было ООО. Но когда помещение ввели в эксплуатацию, его переоформили на АО с закрытым листингом. Об этом нам сообщил руководитель блока социальных проектов группы компаний "Регион", член наблюдательного совета школы Андрей Надин на собрании. Этот собственник уведомил, что аренда не будет продлеваться. Учредитель не предпринял никаких попыток сохранить школу. У родителей со школой тоже заключены краткосрочные договоры на 10 месяцев. Но мы думали, это связано с дальнейшим пересмотром стоимости обучения. Оказывается, у руководства просто не было далеко идущих планов».

Школа «Новый взгляд» открылась в Москве в 2020 году. Сначала она занимала усадьбу Трубецких в Хамовниках, а в 2024-м переехала в новый кампус на 540 мест на территории ЖК «Садовые кварталы». По словам источников “Ъ FM”, здание якобы могут отдать под бизнес-центр и даже снести, а школа этому мешает. Собственник может принять любое решение, подчеркивает партнер NF Group Андрей Соловьев:

«Школа находится на территории элитного жилого комплекса. Стоимость жилья в "Садовых кварталах" составляет 2 млн руб. за 1 кв. м, поскольку там живут состоятельные люди.

Для меня это тоже было сюрпризом. Школа не принадлежит компании-застройщику Sminex, а, видимо, была продана на каком-то этапе. Если есть другие арендаторы, готовые платить больше, собственник имеет полное право так поступать. Эта школа частная. Возможно, они найдут другое здание».

В Москве порядка 200 частных школ. И если у них нет собственного здания — это всегда риск, подчеркивает председатель Ассоциации негосударственного образования, учредитель частной школы «Наследник» Любовь Духанина:

«Частные школы, как и любой бизнес, находятся в экономической ситуации, которая может быстро меняться. Важно найти модель, которая в таких условиях будет жизнеспособна. Риск неустойчивости — это закрытие. Если аренда была согласована только на прошедший год, дело сразу становится очень рисковым».

Учредители взяли паузу. Хотя ГК «Регион», как писали СМИ, планировала до 2030 года инвестировать в развитие этой школы более 7 млрд руб. А тут вдруг проект закрывается. Деньги в счет оплаты будущих периодов учебное заведение обещает вернуть в кратчайшие сроки. Но этого недостаточно, говорит отец десятиклассника «Нового взгляда» Алексей:

«Наш сын уже три года учится в этой школе. Мы были, мягко говоря, очень удивлены закрытию. Хорошо, что нам предложили доучиться до конца учебного года. Мы сильно прикипели к этой школе и очень надеемся, что ее педагогический состав сохранится. Мы пока не понимаем, что делать. Размышляем, смотрим».

В школах Хамовников уже сейчас острый дефицит мест, говорят опрошенные “Ъ FM” родители. Кроме «Нового взгляда», где учатся 400 ребят, планируется снос школы №171 на 2-й Фрунзенской улице. Так что в очереди сейчас стоит 1 тыс. учеников. Многим уже отказали в переводе. Мест нет не только в частных, но и в государственных школах этого района — даже для резидентов с пропиской.

Аэлита Курмукова