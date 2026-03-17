Школа «Брукс» закрыла свои двери

В Москве неожиданно закрылась частная элитная школа. Последние уроки там прошли в пятницу, 13 марта. Потом коллективу и родителям учеников объявили, что со следующей недели занятий уже не будет. «Брукс» — это общеобразовательная международная школа с преподаванием на английском языке, она считалась одной из самых престижных в столице. В ней учились около 300 воспитанников, в том числе, как выяснили СМИ, и дети Дианы Арбениной, Елизаветы Боярской и Максима Матвеева, а также других звезд.

В самой школе “Ъ FM” ответили, что никак не комментируют сложившуюся ситуацию. Но признаки финансовых проблем были заметны уже давно, рассказал теперь уже бывший учитель школы «Брукс» Матвей Вин:

«Последний день был в пятницу, потом нас собрали, сказали, что школа — банкрот. Собственно, все. Добавили, что учителям подарят ноутбуки, но полностью не оплатят проведенные уроки. Ранее мы были вынуждены экстренно переехать в другое здание. Мне кажется, это был звоночек. Школа прежде располагалась в Свиблово, по адресу Лазоревый проезд, 7, в крутом корпусе, одном из лучших в Москве. Потом мы оказались на Мантулинской улице. Не было своего здания, хотя администрация боролась за него очень долго.

Я не знаю, как там точно это работало, но школа оказалась в долгах, бизнес стал убыточным. Ну и продолжать как-то вкладываться в него, я так понимаю, руководство не решилось. На самом деле хорошее место было, я был счастлив там, как и дети».

Стоимость учебного года в школе стартовала от 2 млн руб. для начального звена, а в старших классах цена доходила до 3,5 млн руб. За этот семестр родители уже заплатили. Кроме того, многие перечислили деньги и за следующий учебный год. Платежи собирались вплоть до последних дней работы. С какими еще проблемами предстоит столкнуться родителям, пояснила генеральный директор AcademConsult Ирина Следьева:

«Такие ситуации уже бывали. Практика для родителей одна: ребенку нужно закончить программу. При этом часто в подобных случаях это не общеобразовательная программа российской школы, поэтому не так просто найти замену. Можно попытаться перейти в срочном порядке в другие международные школы. При этом, скорее всего, родители свои деньги потеряют за этот год. Вряд ли какое-то другое учреждение будет брать бесплатно ребенка, потому что все школы с международными программами частные.

Второй сценарий — это переходить на онлайн-обучение в иностранную или российскую школу тоже с международной программой. Зачастую родители останавливаются на первом формате, потому что это намного проще организовать хотя бы для того, чтобы закончить этот год, сдать тесты по самой программе».

Администрация школы на контакт с родителями не идет, директор лишь рассылает письма с советами, куда можно перевести детей. Но его рекомендациям теперь никто не доверяет, рассказали “Ъ FM” родители бывших учеников. Все прошедшие выходные они провели в очередях в другие международные школы Москвы. Те согласились экстренно провести собеседование и тестирование детей.

Их нужно довести хотя бы до конца учебного года, подчеркнул председатель президиума Московской коллегии адвокатов «Аронов и партнеры» Александр Аронов:

«Во-первых, любое образовательное учреждение — это же не салон красоты. У него есть лицензия, и просто так закрыться оно не может. Поэтому необходимо обратиться в департамент образования. Также можно обратиться в прокуратуру с целью проведения проверки, по какой причине не оказываются услуги. Возможно, там будут выявлены элементы состава преступления. Конечно же, нужно непосредственно общаться со школой.

Кроме того, существует все-таки договор об оказании услуг. Если они не оказываются, а оплата осуществлена, то в таком случае на стороне школы возникло неосновательное обогащение. И тогда деньги нужно вернуть. Конечно же, в случае, если данное учреждение будет уже непосредственно находиться в стадии банкротства, о чем сведений в настоящий момент нет, то дальше применяются все механизмы, установленные соответствующим законом».

Претензии к школе «Брукс» возникали и прежде. Еще в 2021 году в прессе писали, что она работает в убыток, а ее чистые активы стабильно уходят в минус. Дела выправились к 2024-му. Тогда выручка компании составила почти 1,5 млрд руб., а прибыль увеличилась на 63%.

Весной того же года Минюст впервые пришел с проверкой в школу. СМИ писали о рисках получения статуса иноагента, потери лицензии и ликвидации по примеру Англо-американской школы», которая признана иностранным агентом. Там, по словам официального представителя МИД Марии Захаровой, использовали учебные программы США, пропагандирующие нетрадиционные ценности.

Светлана Белова